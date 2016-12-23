Барда Новикова осудят за махинации с деньгами пайщиков на 36 млн

Суд Екатеринбурга обвинил известного барда Александра Новикова в крупном мошенничестве.

Как сообщает РИА «Новости», художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, музыкант Александр Новиков проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, которому предъявили обвинение по статье «мошенничество по предварительному сговору, совершенное группой лиц».

В Свердловском областном суде рассказали, что Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс». По данным суда, общая сумма ущерба украденных средств составляет 36 миллионов рублей.

В пятницу, 23 декабря, суд огласит Новикову приговор.