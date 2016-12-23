16 студентов ДВФУ заработали сальмонеллез, поев в кафе вуза

Студенты Дальневосточного федерального университета попали в больницу с сальмонеллезом после обеда в кафе.

Как сообщает веб-портал Vladi Room со ссылкой на Роспотребнадзор, студенты Дальневосточного федерального университета были госпитализированы в связи с отравлением. В период с 15 по 17 декабря за помощью медиков обратились 16 человек. Врачи диагностировали у них сальмонеллез. По данным издания, все пострадавшие почувствовали себя плохо после того, как пообедали в местном студенческом кафе.

Роспотребнадзор и сотрудники центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, а также инфекционисты провели проверку в заведении и подтвердили данную информацию.

Как сообщается, сейчас кафе, владельцем которого является ООО «Акварес», закрыто – на входе висит табличка «Санитарный день».