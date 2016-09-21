Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
13:52, 21 Сентября 2016 Версия для печати

"Заяц" ранил из травматики контролёра за предложение покинуть поезд

21 сентября безбилетный пассажир ранил кассира-контролёра в электричке Серпухов-Новоиерусалимская.

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что бригада кассиров-контролеров ЦППК проверяла наличие проездных билетов у пассажиров поезда №6480, сообщает агентство «Москва».

Пресс-секретарь пояснил, что контролёр получил ранение на остановке «Весенняя», когда предложил безбилетному пассажиру покинуть поезд.

«Сотрудники компании предложили ему [пассажиру] покинуть поезд, после чего он открыл стрельбу и ранил кассира-контролера. Пострадавший обратился в травматологический пункт, где установлен диагноз — непроникающее огнестрельное ранение в область грудной клетки. От госпитализации контролёр отказался», — отметил пресс-секретарь.

Представитель пресс-службы ЦППК добавили, что в настоящее время злоумышленник задержан.

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Аноним »

Худик Ольга

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