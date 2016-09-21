Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
15:31, 21 Сентября 2016 Версия для печати

После ликвидации ИГ сирийский самолёт потерпел крушение

21 сентября сирийский военный самолёт разбился в пригороде Дамаска (столица в Сирии).

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 20 сентября российская авиация приняла участие в контрнаступлениях в Сирии по борьбе с террористами.

Представитель сирийского министерства обороны сообщил, что самолёт потерпел крушение после выполнения задания против террористической организации «Исламское государство» [также ИГ и ИГИЛ, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ решением суда], сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным агентства, пилот потерпевшего крушение авиалайнера жив.

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