Происшествия
Источник: ТАСС
07:15, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Критика "евромайдана" Жилина киллер застрелил под Москвой

Лидера украинской организации «Оплот» киллер застрелил в одном из ресторанов Московской области.

Как передает ТАСС, вечером 19 сентября в ресторане «Ветерок», расположенном в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Подмосковья, застрелили главу общественной украинской организации «Оплот» Евгения Жилина. Во время нападения был тяжело ранен еще один человек, с которым Жилин был в ресторане.

По последним данным, убийство совершил хорошо загримированный киллер. На месте убийства Жилина не осталось никаких улик злоумышленника, в том числе гильз. Киллер скрылся с места преступления.

После убийства Жилина в Подмосковье ввели план «Перехват». Ведется анализ видеозаписей с ресторанных камер наблюдения. Причина и все обстоятельства инцидента уточняются.

Отмечается, что Жилин считался одним из противников «евромайдана». По данным СМИ, он уехал из Украины в Россию в 2014 году из-за угрозы уголовного преследования.

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