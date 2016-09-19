5 человек погибли в ДТП в Павлове из-за пьяного водителя

19 сентября произошло смертельное ДТП в городе Павлове Нижегородской области.

Согласно данным полиции, автомобиль с пятью людьми в салоне на большой скорости влетел в кирпичное ограждение. В результате аварии двое погибли на месте, позднее в карете скорой помощи скончался ещё один пострадавший. Двоих доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает Life.

«Водитель был пьян, имеет судимости, лишён водительских прав. Машина спускалась в центр города с горки, на высокой скорости влетела в кирпичное ограждение», — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, самым старшим в компании был 30-летний водитель. Остальные участники аварии были не старше 21 года.