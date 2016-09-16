13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и "уборщиком" в Сибири

После аварии с маршруткой в Красноярске были госпитализированы пять пострадавших.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Главного управления МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко, в результате столкновения маршрутки с уборочной машиной в центре Красноярска пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

Всего в результате аварии пострадали 13 человек.

«Госпитализированных на данный момент стало пятеро, общее число пострадавших не изменилось», – сообщил Юрченко.

Столкновение маршрутки и уборочной машины Bobcat произошло в 10:10 по местному времени на Коммунальном мосту, который соединяет Центральный и Свердловский районы города. Всего в маршрутке находилось 30 человек.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель маршрутного автобуса, нарушивший дистанцию. В настоящий момент на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства инцидента уточняются.