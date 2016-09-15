Вооружённые воры украли десятки телефонов из салона связи в ВАО

15 сентября на востоке столицы произошло вооружённое ограбление салона сотовой связи.

Представитель пресс-службы московской полиции сообщил, что ограбили салон связи, расположенный на Щёлковском шоссе в районе Измайлово Восточного административного округа, передаёт ТАСС.

«Преступники под угрозой пистолета похитили с витрин мобильные телефоны, после чего скрылись», — рассказал пресс-секретарь.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает количество украденных телефонов и сумму материального ущерба. Ведётся поиск грабителей.