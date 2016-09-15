Происшествия
Источник: ТАСС
08:48, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Вооружённые воры украли десятки телефонов из салона связи в ВАО

15 сентября на востоке столицы произошло вооружённое ограбление салона сотовой связи.

Представитель пресс-службы московской полиции сообщил, что ограбили салон связи, расположенный на Щёлковском шоссе в районе Измайлово Восточного административного округа, передаёт ТАСС.

«Преступники под угрозой пистолета похитили с витрин мобильные телефоны, после чего скрылись», — рассказал пресс-секретарь.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает количество украденных телефонов и сумму материального ущерба. Ведётся поиск грабителей.

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