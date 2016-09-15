Происшествия
Источник: РИА "Новости"
09:46, 15 Сентября 2016 Версия для печати

У летевшего из Крыма лайнера при взлете отказал двигатель

Летевший из Симферополя в Красноярск лайнер вернулся в Крым из-за неполадок в двигателе.

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах региона, в 23:37 мск 15 сентября пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании «Pegas Fly», летевший из Симферополя в Красноярск, был вынужден вернуться в аэропорт Крыма. По данным источника агентства, причиной незапланированной посадки послужила неполадка в двигателе, которую обнаружили, когда лайнер уже начал набирать высоту.

«В процессе набора высоты возникли неполадки с двигателем, и командир принял решение вернуться. На борту находилось 12 членов экипажа, 242 пассажира, из них 35 детей, 9 — маленькие. Посадка прошла благополучно», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в настоящее время пассажиры рейса размещены в гостиницах. В ближайшее время они вылетят в Красноярск другим самолетом.

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