Происшествия
Источник: The Local
09:37, 14 Сентября 2016 Версия для печати

"Охотник на ведьм" сбежал из психбольницы в Швеции к экс-жене

В шведском Хесслехольме пациент психиатрической больницы сбежал на свободу, чтобы найти бывшую жену.

Как сообщает The Local 13 сентября, пациент психиатрической больницы шведского города Хесслехольм сбежал во время 15-минутных прогулок, которые позволял ему персонал больницы. Предположительно, мужчина отправился в город Мальме, чтобы найти свою бывшую жену.

Издание отмечает, что в 2015 году мужчину осудили за нападение на бывшую жену, которую он обвинял в колдовстве, и их общего сына. В феврале 2016 года мужчину приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике, так как он признался суду, что собирался похитить и сжечь родственника. После на его компьютере нашли список из 56 человек, которых он выбрал себе в качестве жертв.

На суде мужчина объяснил свои намерения тем, что он является охотником на ведьм, а все его действия поддерживают спецслужбы Швеции.

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