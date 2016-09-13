Происшествия
Источник: РИА "Новости"
08:46, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Трое мужчин ограбили женщину на 800 тысяч рублей в Москве

Трое мужчин ограбили женщину на 800 тысяч рублей во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы.

Как сообщило РИА «Новости», вечером 12 сентября во дворе дома на улице Шкулева в районе Текстильщики ЮВАО Москвы трое неизвестных напали на женщину. Мужчины отобрали у пострадавшей сумку с деньгами, угрожая ей оружием.

Грабители скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивает полиция. По предварительным оценкам, они похитили у пострадавшей 800 тысяч рублей.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Цыганкова Валерия

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