Происшествия
Источник: РИА "Новости"
08:24, 12 Сентября 2016 Версия для печати

В Москве изъяли "травматику" у участников свадебного кортежа

На юге Москвы полицейские остановили второй за день свадебный кортеж, из которого доносилась стрельба.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотрудникам московской полиции удалось остановить автомобиль, объявленный в розыск после сообщений о стрельбе из свадебного кортежа. По данным правоохранительных органов, разыскиваемый автомобиль марки Porsche был обнаружен и остановлен на улице Покровка.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские остановили четырех участников еще одного свадебного кортежа, которые, по сообщениям очевидцев, открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

«Полиция остановила участников свадебного кортежа на юге столицы, о которых очевидцы сообщили в полицию, услышав стрельбу из одной из машин», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, среди участников кортежа оказались машины марок Porsche, Maybach и Bentley.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт остановки нескольких автомобилей после сообщения очевидцев о прозвучавших хлопках на улице Борисовские пруды Южного административного округа столицы.

«На службу "02" поступило сообщение от граждан о том, что из автомобилей на улице Борисовские пруды прозвучали хлопки. Сотрудники полиции приняли меры к установлению местонахождения этих машин и остановили их. В настоящее время полиция опрашивает водителей и пассажиров», — сообщили сотрудники главка.

Позже стало известно, что сотрудники полиции изъяли у участников кортежа травматический пистолет и патроны к нему.

«В ходе проверки полицейские УВД по Южному административному округу столицы обнаружили и изъяли у опрашиваемых, предположительно, травматический пистолет и магазины к нему», — рассказали в столичном главке.

Изъятые предметы будут отправлены на экспертизу, по результатам которой будет установлено, когда из пистолета был произведен выстрел.

«Полицейские также устанавливают личность владельца оружия. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливает иные обстоятельства инцидента», — рассказал дежурный офицер ГУ МВД по столице.

читайте также:
Расстрелявшего соседа из "травматики" в СВАО ищет полиция
На северо-востоке Москвы мужчина выстрелил в соседа из травматического оружия в ходе конфликта »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Лишний бутерброд до маразма доведет? Правда ли, что фастфуд вреден для мозга
07:03, 12 Сентября 2016
Для любителей фастфуда новости от ученых США: быстрое питание увеличивает риск болезни Альцгеймера, узнал Sobesednik.ru
»
Сати Казанову кинул близкий друг
06:05, 12 Сентября 2016
В некрасивую историю угодила одна из самых закрытых певиц отечественного шоубизнеса – Сати Казанова, узнал Sobesednik.ru
»
Михаил Осокин: "Единая Россия" против боевых клоунов
00:01, 12 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о «мордоделах», «белых клоунах» и прочих способах сделать «Единую Россию» хорошим выбором
»