В Москве изъяли "травматику" у участников свадебного кортежа

На юге Москвы полицейские остановили второй за день свадебный кортеж, из которого доносилась стрельба.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотрудникам московской полиции удалось остановить автомобиль, объявленный в розыск после сообщений о стрельбе из свадебного кортежа. По данным правоохранительных органов, разыскиваемый автомобиль марки Porsche был обнаружен и остановлен на улице Покровка.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские остановили четырех участников еще одного свадебного кортежа, которые, по сообщениям очевидцев, открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

«Полиция остановила участников свадебного кортежа на юге столицы, о которых очевидцы сообщили в полицию, услышав стрельбу из одной из машин», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, среди участников кортежа оказались машины марок Porsche, Maybach и Bentley.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт остановки нескольких автомобилей после сообщения очевидцев о прозвучавших хлопках на улице Борисовские пруды Южного административного округа столицы.

«На службу "02" поступило сообщение от граждан о том, что из автомобилей на улице Борисовские пруды прозвучали хлопки. Сотрудники полиции приняли меры к установлению местонахождения этих машин и остановили их. В настоящее время полиция опрашивает водителей и пассажиров», — сообщили сотрудники главка.

Позже стало известно, что сотрудники полиции изъяли у участников кортежа травматический пистолет и патроны к нему.

«В ходе проверки полицейские УВД по Южному административному округу столицы обнаружили и изъяли у опрашиваемых, предположительно, травматический пистолет и магазины к нему», — рассказали в столичном главке.

Изъятые предметы будут отправлены на экспертизу, по результатам которой будет установлено, когда из пистолета был произведен выстрел.

«Полицейские также устанавливают личность владельца оружия. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливает иные обстоятельства инцидента», — рассказал дежурный офицер ГУ МВД по столице.