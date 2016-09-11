Труп пожилого охранника нашли в здании Сбербанка в Москве

Мертвого 62-летнего охранника нашли в подсобном помещении Сбербанка в центре Москвы.

Как передает ТАСС, ГУ СК РФ по Москве начало проверку по факту смерти охранника 1954 года рождения в Москве. Его тело обнаружили в подсобном помещении Сбербанка на Большой Андроньевской улице Таганского района ЦАО столицы.

По предварительным данным, охранник покончил жизнь самоубийством. Известно, что труп пожилого мужчины обнаружили через два часа после его выхода на смену.

Сейчас проводится необходимый комплекс доследственных мероприятий, в том числе медицинские экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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