Мужчина под Свердловском стал жертвой ДТП с авто и поездом

В ночь на 10 сентября на перегоне Лечебный – Кольцово Свердловской железной дороги произошло смертельное ДТП.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что в результате столкновения автомобиля Infiniti с локомотивом поезда погиб один человек, ещё четыре получили ранения разной степени тяжести, передаёт РИА «Новости».

«Рулевой иномарки, нарушив требования сигнала светофора, запрещающего выезд на железнодорожные пути, допустил столкновение с двигающимся поездом. В результате столкновения погиб 27-летний мужчина, который в момент аварии находился на переднем пассажирском сидении и ещё четверо получили травмы», – сообщил пресс-секретарь.

Он также добавил, что автомобиль двигался по переулку Слободской в сторону Сибирского тракта.

В полиции сообщили, что пострадавшие – двое мужчин 25 и 27 лет и две девушки 23 и 25 лет – госпитализированы в больницы Екатеринбурга.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.