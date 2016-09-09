Пожарных-волонтеров, избитых на Кубани, доставили в больницу

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края «гринписовцам» и пожарным-добровольцам не дали потушить пожары.

Как сообщает «Новая газета», в ночь с 8 на 9 сентября на активистов экологической организации «Гринпис России» и волонтеров, приехавших тушить пожары в регионе, напали молодые люди «спортивного вида».

«Мы остановились на ночь на участке одного из добровольцев. Это случилось около часа ночи. Нападавшие перелезли через забор и начали громить. У них были дубинки, ножи, пистолеты. Побили машины, порезали колеса, порезали палатки, избили людей. Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то никто нас больше не найдет, чтобы мы убирались "в свою Америку"», – рассказал руководитель противопожарного проекта Гринпис России Григорий Куксин.

По его словам, молодые люди напали группой из восьми человек в одинаковых темных костюмах, похожих на униформу. На лицах были маски, на голове – капюшоны. Кто конкретно мог напасть на их группу, экологи не знают.

«Михаил Крейндлин (специалист по природоохранному законодательству «Гринпис») в эту ночь был дежурным. Он пытался вызвать полицию, оказывал им активное сопротивление. Его сильно избили, у него сломан нос, скорее всего сотрясение мозга. Сломали ребра Андрею Поломошнову (добровольный пожарный из Забайкальского края). Я пытался заблокировать ворота, но на стекла машины наставили пистолеты, сказали выйти, положили на землю, немного попинали, стреляли рядом с головой, облили какой-то химической дрянью», – сообщил Куксин.

Нападавшим удалось скрыться до приезда полиции и экипажа скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Известно, что экологи приехали в Краснодарский край для борьбы с пожарами в районе рек и на побережье Азовского моря. На данным момент в регионе наблюдаются тростниковые и степные пожары. Другой целью приезда экологов было обучение пожарных добровольцев из природозащитной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Проблемы у них начались сразу же: в первый день команду отказались селить, а на третий на территорию базы, где они поселились, пришли двое крупных молодых людей, которые заявили, что пожарным необходимо срочно убираться, «иначе будет плохо». На следующее утро, когда добровольные пожарные уехали в Приморско-Ахтарский район, к ним приехали казаки из Кубанского казачьего войска, которые пытались обвинить экологов в том, что они сами поджигают степь. Никто из казаков не представился. Ночью же случилось нападение.

«За всю мою работу с пожарами я такого не видел ни в одном регионе. Не могу понять, кому мы могли перейти дорогу. Чей-то испуг перед выборами? У меня нет объяснения, почему с таким уровнем агрессии можно выдавливать пожарную группу», – удивляется Куксин.

Активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу» предполагают, что к нападению могут быть причастны органы власти края, в частности, местное ФСБ и администрация региона, а также Приморско-Ахтарское казачество, сообщает «Радио Свобода».