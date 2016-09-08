Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
11:11, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Санитарный вертолет с раненым разбился в горах в Словакии

В горах в Словакии разбился вертолет экстренной медицинской помощи с раненым пациентом на борту.

Как сообщили зарубежные СМИ, в ночь на 8 сентября в центральной части Словакии, недалеко от города Банка-Бистрица разбился вертолет экстренной медицинской помощи. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, в том числе пилот, раненый пациент и врачи.

Известно, что вертолет «скорой» помощи должен был доставить повредившего ногу в горах Словакии туриста в больницу. Однако через полминуты после взлета вертолет потерпел крушение.

Сейчас причина и все обстоятельства происшествия уточняются. На месте крушения вертолета работают экстренные службы.

читайте также:Во время полета у пилота мог случиться инсульт
Авиакатастрофа СУ-27: виноват не пилот, но все свалят на него?
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах авиакатастрофы СУ-27, жертвой которой стал пилот «Русских витязей» »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Сергей Шнуров – новый губернатор Санкт-Петербурга?
11:31, 08 Сентября 2016
Sobesednik.ru оценил шансы Сергея Шнурова стать губернатором Санкт-Петербурга вместе с жителями северной столицы
»
Семья Фриске откажется от всего ради Платона
11:07, 08 Сентября 2016
Страсти вокруг дележа наследства Жанны Фриске не утихают, узнал Sobesednik.ru
»
Прошедший с триколором белорусский спортсмен опознан МПК
10:16, 08 Сентября 2016
»