Санитарный вертолет с раненым разбился в горах в Словакии

В горах в Словакии разбился вертолет экстренной медицинской помощи с раненым пациентом на борту.

Как сообщили зарубежные СМИ, в ночь на 8 сентября в центральной части Словакии, недалеко от города Банка-Бистрица разбился вертолет экстренной медицинской помощи. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, в том числе пилот, раненый пациент и врачи.

Известно, что вертолет «скорой» помощи должен был доставить повредившего ногу в горах Словакии туриста в больницу. Однако через полминуты после взлета вертолет потерпел крушение.

Сейчас причина и все обстоятельства происшествия уточняются. На месте крушения вертолета работают экстренные службы.