Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
09:59, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Поездка на такси в Подмосковье оказалась смертельной для человека

7 сентября автомобиль такси из-за удара о бордюр перевернулся и врезался в столб в Подмосковье.

Представитель пресс-службы МВД по Московской области сообщил, что в результате ДТП погиб один человек, ещё четверо пострадали, передаёт агентство «Москва».

«Сегодня утром около 6:05 в Красногорском районе Подмосковья произошло ДТП. По предварительным данным, такси марки Nissan по неустановленным пока причинам ударилось о бордюр, перевернулось и врезалось в столб», — рассказал пресс-секретарь.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Худик Ольга

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