Двое грабителей на Porsche украли 50 шуб в центре Москвы

Неизвестные в Москве приехали ночью к магазину на Porsche и украли 50 шуб на 13 миллионов рублей.

В ночь на 7 сентября неизвестные приехали к магазину в центре Москвы и ограбили его на 13 миллионов рублей, украв 50 шуб из различного меха. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

«В период с 1:00 до 1:25 мск на улице Земляной Вал двое неизвестных, отжав входную дверь, проникли в помещение магазина, откуда похитили 50 шуб из различного меха. После совершения кражи скрылись на автомашине Porsche. Ущерб составил около 13 миллионов рублей», – сообщил источник.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».