Происшествия
Источник: ТАСС
16:53, 07 Сентября 2016 Версия для печати

4 машины и человек могут быть под завалами дома в Москве

На Волгоградском проспекте в Москве 7 сентября обрушилась стена нежилой пятиэтажки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, площадь обрушения здания на Волгоградском проспекте ЮВАО Москвы составляет 100 кв. м.

«Под обрушением кирпичной стены находятся четыре автомобиля и, возможно, человек, — сообщил источник агентства. — На место ЧП прибыли спасатели, которые приступили к разбору завалов».

Источник также отметил, что на место вызваны кинологи МЧС со служебными собаками.

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