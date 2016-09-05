Происшествия
Источник: ОТР
17:22, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Саратовские дольщики уже шесть дней живут в недостроенном доме

В Саратове протестующие дольщики уже шесть дней живут в недостроенном доме, где им обещали квартиры.

Как сообщает телеканал ОТР, обманутые саратовские дольщики в знак протеста заселились в девятиэтажку, строительство которой началось девять лет назад, однако было прекращено из-за банкротства застройщика. В итоге строители успели возвести только два подъезда дома из планировавшихся четырех, затем работы были приостановелены.

Протестующие горожане живут в недостроенном доме уже шесть дней и уже успели обустроить свое жилище: соорудили из досок кровати, принесли постельное белье и теплые одеяла.

Один из дольщиков рассказал телеканалу о сложных условиях, в которых приходится существовать протестующим.

«Первые две ночи были ужасные, грязные, холодные. Сейчас у нас быт налаживается, вода появляется, раковину хотим поставить», – цитирует СМИ дольщика Николая Зацепина.

По данным ОТР, недостроенный дом застройщик обещал сдать еще в 2010 году, но в этом же году объявил о своем банкротстве.

Застройщики заключили с дольщиками мировое соглашение, пообещав людям, что строительные работы возобновятся, однако этого так и не произошло.

Сейчас дольщикам предлагают создать ЖСК, где они смогут стать самоинвесторами.

Измученные многолетним ожиданием квартир люди намерены действовать решительно и готовы пойти на крайние меры, в том числе объявить голодовку. Также дольщики просят полицию привлечь застройщика к ответственности.

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