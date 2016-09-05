Для доставления екатеринбуржца в суд приставы достали его из дивана

28-летний житель Екатеринбурга Руслан пытался спрятаться от судебных приставов внутри раскладного дивана.

Представитель пресс-службы ФССП по Свердловской области рассказал изданию «Накануне.RU», что судебные приставы пришли в квартиру к Руслану, чтобы принудительно отвести его в суд по обвинению части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических веществ». Когда приставы постучали в дверь квартиры правонарушителя, им ответили мужские голоса, которые представились друзьями Руслана и заявили, что их друга в квартире нет, дверь заперта, поэтому они не могут её открыть.

Должностные лица приняли решение вызвать ещё двух приставов по ОУПДС отдела.

«Увидев специализированную машину с прибывшим подкреплением, обитатели квартиры напугались и открыли дверь самостоятельно», — рассказал пресс-секретарь.

В ходе досмотра квартиры Руслан был найден в складной части раздвижного дивана.

Когда приставы извлекли мужчину из дивана, он заявил, что спрятался, потому что испугался. Также он подчеркнул, что про необходимость явки в суд слышит впервые.

Позднее Руслана доставили в Железнодорожный районный суд в Екатеринбурге.