После стрельбы в Екатеринбурге шестерых увезли на "скорой"

Шесть жителей Екатеринбурга попали в больницу после открытой неизвестным стрельбы в центре города.

Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, 3 сентября около жилого дома на Депутатской улице Ленинского района Екатеринбурга неизвестный устроил стрельбу. В результате огнестрельные ранения получили шесть человек. Они были госпитализированы.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

По последним данным, причиной стрельбы стал межличностный конфликт между стрелявшим и пострадавшими.