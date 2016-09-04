Происшествия
Источник: СУ СК РФ по Свердловской области
06:57, 04 Сентября 2016 Версия для печати

После стрельбы в Екатеринбурге шестерых увезли на "скорой"

Шесть жителей Екатеринбурга попали в больницу после открытой неизвестным стрельбы в центре города.

Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, 3 сентября около жилого дома на Депутатской улице Ленинского района Екатеринбурга неизвестный устроил стрельбу. В результате огнестрельные ранения получили шесть человек. Они были госпитализированы.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

По последним данным, причиной стрельбы стал межличностный конфликт между стрелявшим и пострадавшими.

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