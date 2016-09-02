Происшествия
Источник: ТАСС
16:47, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Водитель Управления делами президента погиб в ДТП в Москве

В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента.

Об этом агентству ТАСС рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. При этом она уточнила, что водитель ехал в машине один, без пассажиров. Крылова отметила, что в Управделами глубоко сожалеют о произошедшей трагедии.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах Москвы, авария с участием Mercedes и BMW с правительственнами номерами произошла в районе станции метро «Кутузовская».

В результате лобового столкновения водитель BMW погиб на месте, второй потерпевший был госпитализирован.

«Лобовое столкновение машин произошло на участке длинного поворота возле станции метро "Кутузовская". От мощного удара водитель BMW (с номерами "АМР") погиб на месте, его тело доставали спасатели из искореженного салона. Второго потерпевшего, водителя Mercedes, направили в больницу с тяжелыми травмами», — рассказали в полиции.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mercedes, двигавшийся по разделительной полосе навстречу BMW.

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