Видео показало, что причиной ДТП на Кутузовском стал выезд на встречку

В интернете появилось видео ДТП, в результате которого погиб водитель Управления делами президента России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля, за рулем одного из которых находился водитель Управления делами президента России. В результате ДТП водитель BMW скончался на месте.

В Сети появилось видео лобового столкновения двух иномарок. Видеозапись была размещена на YouTube.

На кадрах видеоролика видно, как две машины несутся навстречу друг другу с огромной скоростьюю, при этом один из автомобилей заезжает на разделительную полосу, в результате чего происходит столкновение.

BMW со страшной силой отбрасывает на большое расстояние; на видео видно, что автомобиль сильно пострадал от удара.

Как пишет «Газета.ру», авария произошла днем 2 сентября в районе дома 35 по Кутузовскому проспекту в районе Дорогомилово Западного Автономного округа столицы.

Для ликвидации последствий аварии сотрудникам ГИБДД пришлось полностью перекрыть движение по Кутузовскому проспекту.