Полиция ищет убийцу, зарезавшего мать и деда в СВАО

СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения на севере Москвы тел убитых мужчины и женщины.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлию Иванову, тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями были найдены на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное Северо-Восточного административного округа столицы.

«По улице Римского-Корсакова обнаружены два тела, мужчины 1927 года рождения и женщины 1962 года рождения, с колото-резаными ранами. У мужчины отсутствуют стопы», — рассказала Иванова.

Как выяснило следствие, убитые приходились друг другу отцом и дочерью. Также в квартире вместе с ними проживал сын женщины 1987 года рождения. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, он является подозреваемым в убийстве.

«Ночью молодой человек нанес деду и матери множественные колото-резаные ранения, отделил стопы деда от голеней и, оставив их в квартире, скрылся», — заявила представитель СК.

По ее словам, на месте преступления работают следователи и эксперты-криминалисты, ведется опрос соседей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство).