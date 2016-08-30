Происшествия
Источник: ТАСС
07:33, 30 Августа 2016 Версия для печати

В Москве всю ночь искали авто с якобы похищенной девушкой

В Москве ввели план «Перехват» после ложного сообщения о похищении девушки у станции метро «Чистые пруды».

Вечером 29 августа СМИ сообщили, что на улице Чаплыгина в Басманном районе ЦАО столицы неизвестные затолкали в микроавтобус девушку и увезли её в неизвестном направлении. По одним данным, похитители уехали на автомобиле Hyundai, по другим — на машине марки Volkswagen.

30 августа ТАСС выяснил в пресс-службе столичной полиции, что информация о похищении оказалась ложной. Полицейские разыскали микроавтобус и обнаружили в нём компанию молодых людей, которые не совершали никаких противоправных или насильственных действий.

В полиции сообщили, что ранее в Москве произошло два подобных «похищения девушек». Машины подозреваемых были проверены.

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