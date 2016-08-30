Хозяин авто с номером 666 исчез после смертельного ДТП в Москве

Полиция ищет очевидцев аварии с участием Mercedes, в результате которой погибла женщина и пострадал мужчина.

27 августа Sobesednik.ru писал, что водитель на Mercedes McLaren сбил двух человек и скрылся с места происшествия, бросив машину на Бережковской набережной в районе Дорогомилово ЗАО Москвы. Как сообщили в ДПС, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

РИА «Новости» пишет, что полиция до сих пор не нашла водителя люксового автомобиля Mercedes McLaren с номерами Х 666 АА 77. «Группа розыска 5-го специального батальона ДПС на спецтрассе просит очевидцев данного ДТП сообщить имеющуюся информацию по телефонам 8 (499) 246-02-77 или 8 (499) 246-97-13», — сказали в полиции.

Mercedes-Benz SLR McLaren считается одним из самых быстрых суперкаров, он выпускался с 2003 по 2010 годы. Сейчас такой автомобиль стоит от 15 до 40 миллионов рублей в зависимости от модификации.