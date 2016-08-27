После нападения педофила девочка попала в больницу Астаны

Шестилетнюю девочку, пострадавшую при нападении педофила в Казахстане, госпитализировали в Астану в тяжелом состоянии.

Как сообщило РИА «Новости», 27 августа санитарная авиация доставила в Национальный научный центр материнства и детства в казахстанском городе Астана шестилетнюю девочку, которая пострадала при нападении педофила. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, пострадавшая пропала еще 20 августа в городе Актау Мангистауской области Казахстана. Родственники девочки не смогли ее найти и обратились в полицию. После поисков девочку нашли в селе Приморск. Она была госпитализирована в больницу в Актау. Установлено, что девочку изнасиловали.

Сейчас шестилетней девочке оказывается вся необходимая помощь. По факту изнасилования возбудили уголовное дело. Все обстоятельства инцидента уточняются.