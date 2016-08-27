Происшествия
Источник: РИА "Новости"
13:13, 27 Августа 2016 Версия для печати

После нападения педофила девочка попала в больницу Астаны

Шестилетнюю девочку, пострадавшую при нападении педофила в Казахстане, госпитализировали в Астану в тяжелом состоянии.

Как сообщило РИА «Новости», 27 августа санитарная авиация доставила в Национальный научный центр материнства и детства в казахстанском городе Астана шестилетнюю девочку, которая пострадала при нападении педофила. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, пострадавшая пропала еще 20 августа в городе Актау Мангистауской области Казахстана. Родственники девочки не смогли ее найти и обратились в полицию. После поисков девочку нашли в селе Приморск. Она была госпитализирована в больницу в Актау. Установлено, что девочку изнасиловали.

Сейчас шестилетней девочке оказывается вся необходимая помощь. По факту изнасилования возбудили уголовное дело. Все обстоятельства инцидента уточняются.

читайте также:
Изнасилованная в самолете 9-летняя девочка летела без родителей
В СК РФ не исключили, что девочка могла испугаться и не сказать о попытке изнасилования другим пассажирам самолета »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Отар Кушанашвили: Земфира родилась миссией и спасла мою карьеру
13:37, 27 Августа 2016
Колумнист Sobesednik.ru Отар Кушанашвили – о мессианской роли Земфиры в мире музыки
»
То яма, то канава. А заплатит кто?
13:03, 27 Августа 2016
Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Sobesednik.ru, в каких случаях и с кого требовать деньги за поврежденное авто
»
"Самое серьезное – 15 суток". Почему Мамиашвили все сойдет с рук
11:58, 27 Августа 2016
Юрист объяснил Sobesednik.ru, какое наказание грозит Михаилу Мамиашвили за избиение спортсменки Инны Тражуковой
»