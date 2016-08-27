Происшествия
Источник: РИА "Новости"
08:25, 27 Августа 2016 Версия для печати

Членов бандподполья в режиме КТО ищут в Кабардино-Балкарии

Режим КТО ввели в части Кабардино-Балкарии из-за операции по задержанию членов бандподполья.

Как сообщило РИА «Новости», с 06:20 27 августа на территории Чегемского района Кабардино-Балкарии и в части города Нальчик введен режим КТО. Это связано с проведением спецоперации правоохранительных органов в районе селения Нартан.

По последним данным, операция в рамках КТО направлена на задержание членов бандподполья, которые, предположительно, скрываются в селении Нартан.

Отмечается, что режим КТО в регионе введен в целях безопасности граждан. Во время режима КТО будет действовать ряд ограничений. Пока не ясно, когда закончится спецоперация.

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