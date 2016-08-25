Выжившую под завалами в Италии девочку доставили в больницу

Ребенок, выживший при землетрясении в Италии, провел под завалами в общей сложности около 17 часов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что трагедия оставила без крова уже более 1000 человек.

Пескара-дель-Тронто, в котором жила девочка, является одним из итальянских городов, серьезно пострадавших от недавнего землетрясения. Пожарные нашли ребенка под завалами. В общей сложности девочка провела там 17 часов, сейчас ее жизни ничего не угрожает, пишет Газета.ru со ссылкой на местные СМИ.

Спасательные работы и поиски погибших продолжаются в Аматриче, Аккумоли, Пескара-дель-Тронто и Аркуата-дель-Тронто. Осложняет деятельность спасателей расположение пострадавших городов: большинство из них находятся в гористой местности.

Напомним, что мощное землетрясение в центральной части Италии унесло по меньшей мере 247 человеческих жизней. Точное число пропавших без вести до сих пор не установлено.