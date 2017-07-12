Михаил Осокин: Откажетесь молиться – заберем холодильник

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – об очередных президентских грантах на ура-патриотизм.

Новые соревнования по патриотизму – так выглядят заявки, которые сейчас поступают на конкурс президентских грантов.

«Ночные волки» просят 4,9 млн рублей на международные шоу в Москве и в Крыму. В сценариях таких шоу есть и красочное представление о борьбе с Западом: злые силы, пробравшиеся из-за границы, тушат волшебный огонь – но байкеры побеждают всех иностранных врагов.

«Современный и политически актуальный сюжет, который смотришь с замиранием сердца», – с одобрением рассказывали об этих шоу государственные телеканалы.

В состязании патриотических проектов участвуют и религиозные фонды. Один из них просит грант на 3 млн рублей на «национальный молитвенный завтрак». Мероприятие предполагается проводить ежегодно. Авторы заявки хотят для начала устраивать этот завтрак в Москве, Петербурге, Перми и Красноярске.

Да и в других регионах чиновники с большой фантазией придумывают, как вовлечь население в патриотические акции. В Петербурге сейчас местные власти помогли сделать более массовым крестный ход в честь перенесения мощей князя Александра Невского. На крестный ход заставили идти студентов: в общежитии им объявили, что надо проявить патриотизм и каждая комната должна выставить одного человека – а не то отберут холодильник.

Наверное, питерские чиновники – неоплатоники: ведь Платон как раз учил, что надо постоянно заставлять молодых людей заниматься общественно-полезными делами – нельзя разрешать им свободный досуг, «ибо тогда происходит порча нравов и все древние установления начинают презираться». Так что прием с холодильником Платону наверняка бы понравился.