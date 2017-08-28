Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «российской рекламе» в Facebook

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не занималась размещением рекламы в Facebook.

По информации «РИА Новости», Песков не понимает, почему в этой рекламе видят российское происхождение: «Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в "Фейсбуке", и никогда этим не занимались, никогда российская сторона не была к этому причастна».

Ранее в Facebook заявили, что российские боты покупали рекламу в ходе предвыборной кампании в США, чтобы оказать влияние на итоги выборов, победителем которых стал Дональд Трамп. Основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил о своем распоряжении передать Конгрессу США обнаруженную рекламу.