Эксперт: Министерство госбезопасности в чем-то будет похоже на КГБ

Эксперт рассказал, что стоит за созданием министерства госбезопасности, и какую реальную пользу оно принесет.

Sobesednik.ru ранее сообщал о том, что, по информации из некоторых СМИ, в России готовится масштабная реформа силовых ведомств. Так, одним из ее пунктов будет создание министерства госбезопасности на основе ФСБ, куда также войдут ФСО и служба внешней разведки.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал Sobesednik.ru, что создание такого министерства может устранить соперничество между ведомствами.

«По имеющимся данным, существовало серьезное соперничество между ФСО и ФСБ. Есть некоторое соревнование между ФСБ и СВР. И это все удастся снять», — сказал Евсеев.

По его мнению, «учитывая крайне сложное социально-экономическое положение внутри страны и обилие вызовов и угроз, которая наша страна имеет», министерство может помочь «более тесно координировать деятельность спецслужб по противодействию угрозы».

«Когда они являются разобщенными, трудно проводить общую политику. Примером этого является разведсообщество Соединенных Штатов Америки. В США свыше десяти различного рода разведывательных структур, но это не спасает их от различного рода терактов, последний из которых был недавно в Нью-Йорке, — напомнил Евсеев. — Если же все будет в одной структуре, то легче будет проводить единую политику, можно будет лучше выставлять приоритеты».

Евсеев отметил, что «в чем-то это [министерство] будет напоминать КГБ». «Но, по-видимому, это может иметь место, с учетом той ситуации, в которой наша страна находится, — считает эксперт. — Нам нужно максимально сконцентрироваться, потому что будущее не является для нас безоблачным. Многое зависит от результатов выборов США, совершенно понятно, что нам предстоит отстаивать собственные позиции. Для этого объединение этих организаций в единое целое является целесообразным».

По словам Евсеева, скоординированные в одном министерстве спецслужбы смогут «эффективнее бороться с терроризмом, который во многом носит внешний характер», а также бороться с «активизацией деятельности иностранных разведок на территории РФ». «ФСО, в принципе, выполняет задачи не так далеко отходящие от ФСБ. Соперничество между ними привело к ослаблению структур, так что такое соперничество не нужно, учитывая исключительно важные задачи, которые выполняет ФСО», — подчеркнул эксперт.

Говоря о том, какие позиции России придется отстаивать, Евсеев напомнил, что в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане нестабильная ситуация из-за транзита власти: «Получается, если говорить про Центральную Азию, нужна согласованная работа российских спецслужб. Во-первых, по ограничению там радикального ислама, причем радикальный ислам усиливается даже в Казахстане, — сказал Евсеев. — Во-вторых, сдерживанию внешних угроз совместно с силовыми компонентами со стороны Афганистана».

Напряжение, по мнению эксперта, наблюдается также на Южном Кавказе и на Украине. Кроме того, «страны Балтии наращивают американское военное присутствие, которое тоже сопровождается активностью разведок», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что для предотвращения дестабилизации российских территорий «спецслужбы должны работать в едином ритме».

«Нужно менять правительство, которое не должно думать о том, как покупать американские государственные бумаги, а должно заботиться о развитии экономики. Переформатирование страны под новые задачи вполне может означать и создание такого рода министерства, которое, в любом случае, не будет КГБ, — считает Владимир Евсеев. — КГБ оно не может быть, потому что у нас совершенно другие идеологические основы. Нужно, чтобы службы собрались вместе и решали чрезвычайно сложные задачи», — заключил эксперт в разговоре с Sobesednik.ru.