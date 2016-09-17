Экс-сотрудник МВД о ликвидации управления "Т": Это будет достаточно глупо

Экс-сотрудник МВД рассказал, что может произойти с антикоррупционным главком МВД после скандалов.

Sobesednik.ru ранее сообщал о том, что антикоррупционный главк (ГУЭБиПК) МВД и управление «Т» могут закрыть на фоне коррупционного скандала с полковником полиции Дмитрием Захарченко. До этого в МВД уже ликвидировали управление «Б», занимающееся преступлениями в бюджетной сфере, после ареста экс-начальника антикоррупционного подразделения генерала Дениса Сугробова, обвиняемого в создании ОПС.

Полковник полиции в запасе, экс-сотрудник уголовного розыска и бывший ведущий специалист МВД по психофизическим исследованиям Игорь Нестеренко в разговоре с Sobesednik.ru допустил, что подразделение могут ликвидировать, однако, по его мнению, это вряд ли случится.

«У нас в России возможно все, было бы желание. Хотя, это будет достаточно глупо, — сказал Нестеренко. — Если руководство не справляется, то это не основание для того, чтобы департамент уничтожать. Я очень сомневаюсь, что эта мера будет правильная и будет мера возможная».

При этом Нестеренко подчеркнул, что два громких события в МВД, произошедших за два года — коррупционный скандал с полковником управления «Т» Астемиром Сокуровым и арестом генерала Сугробова, — вместе с делом Захарченко «явно говорят о наличии проблем в системе МВД». «Проблем, касающихся подбора личного состава, управления, способностей тех людей, которые сейчас находятся, так скажем, у власти, и тех людей, которые сейчас работают, — считает полковник. — В общем и целом, это говорит об отсутствии той реформы, которой нам заявляли, об отсутствии каких-либо фактических изменений в системе».

По словам Нестеренко, некоторые предложенные законы создают для общества иллюзию, что оно может все контролировать. «Обществу преподносится то, что якобы оно будет контролировать систему благодаря общественному контролю. Сюда можно отнести попытки сфотографировать машины, которые нарушают [правила дорожного движения], писать заявления на нарушителя, чтобы не показать реальной картины, — объяснил Нестеренко. — А реальная картина нехорошая — раскрываемость как была палочная, так и осталась, на мой взгляд. Соотвественно, нет изменений в качестве работы милиции».

Полковник рассказал, что уже обращался через СМИ к главе МВД Владимиру Колокольцеву, предлагая метод, с помощью которого можно было бы изменить систему.

«Я уже предлагал сделать в режиме онлайн таблицу, которая каждый день должна обновляться. Например, с показателями, сколько сотрудников полиции арестованы за день. Сколько осуждены, сколько оправданы. Сколько в каких городах и районах совершено убийств, сколько из них раскрыто. Сколько краж совершено, сколько из них раскрыто. То есть сделать гласной ту составляющую преступности, которая есть», — сказал Нестеренко.

Он подчеркнул, что главное для измения системы — это наличие профессионалов в правозащитных органах. «Надо менять систему отчетности, систему управления и, как следствие, должна измениться система подхода, потому что системе нужны профессионалы, — считает полковник. — Если не будет профессионалов, то проблемы, о которых я говорю, не будут меняться. Не будет ничего раскрываться и так далее. [Изменившись], система заставит себя работать. Пока мы работы не видим», — заключил Игорь Нестеренко в разговоре с Sobesednik.ru.