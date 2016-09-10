Член СПЧ оценил шансы россиян на Украине остаться без думских выборов

Украина хочет запретить российским гражданам участвовать в выборах в Госдуму на своей территории

Глава комиссии по избирательным правам СПЧ прокомментировал запрет Украины проводить выборы в ГД на территории страны.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Киев заявил о невозможности провести выборы в Госдуму на территории Украины. При этом президент Украины Петр Порошенко не объяснил, почему именно страна запрещает участвовать россиянам в выборах на своей территории.

ЦИК и МИД РФ 10 сентября обсудят проблему запрета проведения выборов.

Председатель комиссии по избирательным правам Совета по правам человека при президенте РФ, профессор кафедры конституционного и муниципального права ВШЭ Илья Шаблинский сказал Sobesednik.ru, что запрет Украины не помешает проведению выборов.

«Насколько я понимаю, во всех зданиях консульств и посольства Российской Федерации на территории Украины голосование состоятся может. Что касается других мест — наверно, проведение голосования урегулировано нормами договора», — признался Шаблиснкий.

Он также подчеркнул, что голосование может состояться без участия украинской стороны. «Я знаю, что на территории посольства и консульств голосование состоится, я так понимаю, украинские власти не будут оказывать содействие, которое при таких ситуациях оказывают страны, в которых голосуют граждане другой страны», — сказал эксперт.

Помимо запрета голосования, Киев призвал международное сообщество бойкотировать выборы в Госдуму и не признавать результаты выборов на территории Крыма. Российская сторона, в свою очередь, решила не обращать внимание на такой призыв.

Как сказал Шаблинский, «власти Украины не могут запретить проведение выборов там — они не контролируют эту территорию».

При этом он отметил, что международные эксперты могут выполнить просьбу Украины.

«Часть экспертов не признает решение Генеральной Ассамблеи ООН о том, что данную территорию (Крым — прим. Sobesednik.ru) следует считать аннексированной Российской Федерацией. Другие признают правомерность этой резолюции, — объяснил Шаблинский. — Международные эксперты, безусловно, будут стоять на позиции именно этой резолюции ООН и никаких сомнений нет в том, что подавляющее большинство международных экспертов не будут наблюдать за выборами в Крыму. Согласно резолюции, эта территория остается территорией Украины».

Несмотря на это, по мнению эксперты, выборы на территории Крыма все равно состоятся.

«Я считаю, что выборы там скорее всего пройдут, так как их организуют российские власти. Но наблюдения международного не будет, — считает Шаблинский. — Я не знаю позиции группы наблюдателей от стран СНГ, может быть они и примут участие. Но другие участие международные от наиболее авторитетных организаций, безусловно, откажутся от наблюдения с учетом резолюции», — сказал член СПЧ в разговоре Sobesednik.ru.