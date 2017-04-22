Политика
16:00, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Мурманский губернатор спрятала от Медведева портрет Путина

Глава Мурманской области Марина Ковтун убрала портрет президента перед встречей с Дмитрием Медведевым.

Мурманский блогер Александр Серебряников, более известный как Bloger51, обратил внимание на то, что 21 апреля над головой премьер-министра Дмитрия Медведева, который встретился с Мариной Ковтун в её кабинете, висела карта. Три дня назад, когда губернатор принимала главу Марманска, на стене находился портрет президента Владимира Путина.

Как написал Серебряников на своём сайте, из кабинета Ковтун пропал не только «бессменный» портрет Путина, но и светильники, статуэтка белого медведя, вазы, флаг Мурманской области, компьютер и все бумаги со стола.

Ранее журнал «Профиль» писал, что Марина Ковтун, которая руководит областью с 2012 года, входит в число губернаторов с наиболее низкой поддержкой со стороны населения и рискует потерять свой пост в ближайшие месяцы.

Отметим, что в 2013 году Серебряникова заподозрили в экстремизме из-за статьи на его сайте. Следователь назначил блогеру психиатрическую экспертизу, которую тот отказался проходить.

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