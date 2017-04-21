Ялтинский форум РФ Украина сочла нарушением своего суверенитета

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского экономического форума в Крыму.

О решении Украины направить ноту протеста России сказано на сайте украинского МИД. В заявлении отмечается, что Киев рассматривает проведения Ялтинского международного экономического форума в Крыму как нарушение государственного суверенитета Украины и норм международного права.

«В этом контексте высказано категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины» и соблюдении Москвой международного права. Киев также потребовал от России не проводить мероприятия на территории Украины без ее согласия.