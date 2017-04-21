Песков призвал подумать, кому нужны видео про "Гитлера-Навального"

В Кремле отрицают причастность к созданию видеороликов, которые сравнивают Алексея Навального с Гитлером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли Кремль отношение к созданиям видеороликов про Алексея Навального, где оппозиционер сравнивается с Гитлером, заявил, что «администрация президента такими делами не занимается».

«Ну, не совсем наша это повестка дня. Мы не занимаемся изготовлением роликов», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь также призвал задаться вопросом, кому нужны подобные видео.

«Палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом — а зачем и для кого это нужно», — сказал Песков.