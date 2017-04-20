Сенатора поразило сравнение РФ с крокодилом из уст Порошенко

Сенатор Сергей Цеков назвал оскорбительным сравнение России с крокодилом, которое использовал Пётр Порошенко.

«Это поразительно, что президент другого государства говорит подобные вещи. И раньше президенты Украины допускали очень жёсткие высказывания в отношении России, ещё начиная с Леонида Кравчука [первый президент Украины], но они не были такими оскорбительными», – сказал Lenta.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам сенатора, Киев никогда не ценил Москву за оказанную помощь и всегда её во всём винил. Цеков не уточнил, какую именно помощь он имел в виду.

19 апреля президент Украины Пётр Порошенко вспомнил слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, произнесённые им в 1942 году: «Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других». «Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия», – заявил Порошенко.