Политика
Источник: Lenta.ru
11:15, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Сенатора поразило сравнение РФ с крокодилом из уст Порошенко

Сенатор Сергей Цеков назвал оскорбительным сравнение России с крокодилом, которое использовал Пётр Порошенко.

«Это поразительно, что президент другого государства говорит подобные вещи. И раньше президенты Украины допускали очень жёсткие высказывания в отношении России, ещё начиная с Леонида Кравчука [первый президент Украины], но они не были такими оскорбительными», – сказал Lenta.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам сенатора, Киев никогда не ценил Москву за оказанную помощь и всегда её во всём винил. Цеков не уточнил, какую именно помощь он имел в виду.

19 апреля президент Украины Пётр Порошенко вспомнил слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, произнесённые им в 1942 году: «Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других». «Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия», – заявил Порошенко.

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