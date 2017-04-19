Медведев пообещал поднять зарплаты и не трогать налоги

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал повысить минимальный размер зарплат до уровня прожиточного минимума.
По словам главы кабмина, с 1 июля этого года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Росии вырастет. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на доклад премьера в Госдуме, МРОТ планируется повысить до 7,8 тысячи рублей.
А в последующие годы власти собираются сравнять размер минимальной зарплаты с российским прожиточным минимумом.
По словам Медведева, у правительства есть для этого все возможности.
«Экономическая ситуация последних лет сказалась на доходах людей негативно, зарплаты в стране невысокие. Мы продолжим работу по исправлению ситуации и выйдем на показатели, которые определены в указах», – сказал премьер.
Кроме того, он заявил, что в настоящий момент нет необходимости повышать налоги. Как пояснил глава кабмина депутатам, пока собираемость налогов и без того остается достаточно высокой.
«В первом квартале этого года налоговые поступления выросли почти на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года», – подчеркнул Медведев.