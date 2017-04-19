Политика
Источник: Рёнхап
09:20, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Боевой дух военных КНДР решили поднять кадрами авиаудара по США

В честь годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в КНДР показали видео с имитацией ракетного удара по США.

Как ранее писал Sobesednik.ru, власти Японии заявили о готовности развернуть силы самообороны в ответ на возможный ядерный удар со стороны Северной Кореи.

Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, во время концерта, посвященного 105-летию со дня рождения бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, военным КНДР показали ролик с запуском новой баллистической ракеты.

Как видно на кадрах, целью ракеты становится один из американских городов. После ракетного удара зрителям продемонстрировали горящий флаг США на фоне кладбища.

Также в ходе концерта прозвучали песни, в которых поется о славе ракетных войск КНДР, готовых «бросить вызов империализму».

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