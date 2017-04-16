Ракета КНДР взорвалась во время запуска с полигона

15 апреля КНДР в районе города Синпхо попыталась запустить с полигона ракету, которая взорвалась при старте.

Sobesednik.ru ранее писал о том, посол России в Пхеньяне допустил запуск ракеты КНДР 15 апреля.

Как сообщает Associated Press, КНДР попыталась запустить ракету неизвестного типа с восточного побережья страны в районе городе Синпхо. По информации источника, ракета при пуск взорвалась.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис 16 апреля распространил заявление о том, что президент США Дональд Трамп и его военные советники поставлены в известность о произошедшем, однако у Трампа нет никаких комментариев об инциденте.