Политика
Источник: Зарубежные СМИ
08:11, 14 Апреля 2017 Версия для печати

КНДР заявила, что не сдержит ядерный удар в ответ на атаку США

В МИД Северной Кореи заявили, что готовы ответить на превентивный ядерный удар со стороны Америки.

Как ранее писал Sobesednik.ru, эксперты полагают, что 15 апреля КНДР проведет в провинции Хамген-Пукто испытание ядерного оружия. По мнению специалистов, взрыв во время испытания будет в 20 раз сильнее взрыва в японской Хиросиме.

Как сообщили каналу NBC сотрудники американской разведки, власти США готовы нанести упреждающий ядерный по Северной Корее, чтобы помешать Пхеньяну провести очередное ядерное испытание.

По словам источников телеканала, два эсминца США уже находятся поблизости от места предполагаемого испытания.

Тем временем в МИД КНДР заявили, что власти страны не собираются «сидеть сложа руки» и готовы к ответному удару.

«У нас в руках есть мощный ядерный сдерживающий фактор и мы, конечно же, не сможем удержать наше вооружение перед лицом американского упреждающего удара», — заявил агентству Associated Press замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль.

Также он обвинил главу США Дональда Трампа в том, что он «создаёт проблемы» своими «агрессивными» сообщениями в Twitter.

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