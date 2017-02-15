Глава Карелии досрочно покинул пост ради кандидата президента

Александр Худилайнен, глава республики Карелия, 15 февраля заявил о своем решении досрочно уйти в отставку.

Худилайнен в среду рассказал журналистам о том, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять его досрочную отставку. Он отметил, что решение покинуть пост является взвешенным и обдуманным, пишет ТАСС. «Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», — добавил Худилайнен.

По его словам, он будет помнить о Карелии и помогать республике развиваться независимо от того, какую работу поручит ему президент.

Напомним, Александр Худилайнен был назначен главой Карелии в мае 2012 года. Его предшественник Андрей Нелидов также досрочно покинул свой пост.