Политика
Источник: ТАСС
10:42, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Глава Карелии досрочно покинул пост ради кандидата президента

Александр Худилайнен, глава республики Карелия, 15 февраля заявил о своем решении досрочно уйти в отставку.

Худилайнен в среду рассказал журналистам о том, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять его досрочную отставку. Он отметил, что решение покинуть пост является взвешенным и обдуманным, пишет ТАСС. «Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», — добавил Худилайнен.

По его словам, он будет помнить о Карелии и помогать республике развиваться независимо от того, какую работу поручит ему президент.

Напомним, Александр Худилайнен был назначен главой Карелии в мае 2012 года. Его предшественник Андрей Нелидов также досрочно покинул свой пост.

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