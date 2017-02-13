Политика
Источник: Интерфакс
10:38, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Глава Новгородской области ушел с поста по собственному желанию

13 февраля на пресс-конференции в Великом Новгороде Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что губернаторы «проблемных» регионов могут покинуть свои посты до выборов. Среди тех, кто, по данным источников, мог лишится должности, был Сергей Митин, глава Новгородской области.

Как сообщает «Интерфакс» 13 февраля, Митин заявил о досрочном сложении полномочий. По его словам, он уходит с должности по собственному желанию. Митин добавил, что уже попросил у президента РФ Владимира Путина новое место работы.

Напомним, Сергей Митин руководил Новгородской областью более девяти лет.

читайте также:Кремль
Станислав Белковский: Новые губернаторы помогут Кремлю не лучше старых
Обозреватель Sobesednik.ru Станислав Белковский — о подлинных причинах перестановок среди российских губернаторов »

читайте также:Почти за год работы на посту тульского губернатора Алексею Дюмину похвастаться особо нечем
Генералы на губернаторстве. Как силовики управляют регионами
В прошлом году во главе четырех субъектов РФ встали силовики. Sobesednik.ru выяснил, как они руководят регионами »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

В Миассе заморозили и отдали на разграбление детсад ради экономии
10:03, 13 Февраля 2017
В Миассе чиновники не нашли миллион на содержание муниципального здания, которое можно было бы использовать для нужд города
»
Опьянение или... инсульт? Как спасти человеку жизнь
07:04, 13 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, как отличить пьяного от того, у кого случился инсульт
»
Виталий Гогунский заступился за Аллу Пугачеву
06:07, 13 Февраля 2017
На Алле Пугачевой вот уже несколько недель подряд нет лица, узнал Sobesednik.ru
»