Глава Новгородской области ушел с поста по собственному желанию

13 февраля на пресс-конференции в Великом Новгороде Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что губернаторы «проблемных» регионов могут покинуть свои посты до выборов. Среди тех, кто, по данным источников, мог лишится должности, был Сергей Митин, глава Новгородской области.

Как сообщает «Интерфакс» 13 февраля, Митин заявил о досрочном сложении полномочий. По его словам, он уходит с должности по собственному желанию. Митин добавил, что уже попросил у президента РФ Владимира Путина новое место работы.

Напомним, Сергей Митин руководил Новгородской областью более девяти лет.