В Кремле заявили о заинтересованности в новых политиках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об участии Кремля в выборе кандидатов на пост президента.

10 февраля Дмитрий Песков заявил, что оппозиционные партии будут самостоятельно принимать решения о том, каких кандидатов выдвигать на президентские выборы.

«Оппозиционные партии самостоятельно принимают решения, и парламентские фракции, о том, кто будет участвовать от них в президентских выборах, — это не прерогатива Кремля определять этих кандидатов», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Песков также добавил, что Кремль заинтересован в появлении «новых политиков, опытных политиков, талантливых политиков, харизматичных политиков».