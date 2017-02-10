Политика
13:19, 10 Февраля 2017 Версия для печати

В Кремле заявили о заинтересованности в новых политиках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об участии Кремля в выборе кандидатов на пост президента.

10 февраля Дмитрий Песков заявил, что оппозиционные партии будут самостоятельно принимать решения о том, каких кандидатов выдвигать на президентские выборы.

«Оппозиционные партии самостоятельно принимают решения, и парламентские фракции, о том, кто будет участвовать от них в президентских выборах, — это не прерогатива Кремля определять этих кандидатов», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Песков также добавил, что Кремль заинтересован в появлении «новых политиков, опытных политиков, талантливых политиков, харизматичных политиков».

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