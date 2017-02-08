Сенаторы США могут помешать Трампу снять санкции с РФ

8 февраля сенаторы США собираются обсудить законопроект, запрещающий снимать санкции с РФ в обход сената.

Как сообщает телеканал CNN, группа сенаторов подготовила законопроект под названием «Акт об оценке отношений с Россией». Согласно документу, президент США Дональд Трамп не сможет снять санкции с России в обход Конгресса. Для того, чтобы принять решение о снятии ограничительных мер, Белому дому придется подготовить подробный доклад с объяснением причин, по которым санкции с России должны быть сняты. После представления доклада Конгрессу у сенаторов будет 120 дней, во время которых они должны будут принять решение: поддержать или отклонить предложение Белого дома.

Законопроект в Конгрессе должны будут обсудить в среду, 8 февраля.

Его авторами выступили республиканцы Марк Рубио и Джон Маккейн и демократы Клэр Маккаскил и Шеррод Браун.