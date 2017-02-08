Политика
Источник: CNN
13:13, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Сенаторы США могут помешать Трампу снять санкции с РФ

8 февраля сенаторы США собираются обсудить законопроект, запрещающий снимать санкции с РФ в обход сената.

Как сообщает телеканал CNN, группа сенаторов подготовила законопроект под названием «Акт об оценке отношений с Россией». Согласно документу, президент США Дональд Трамп не сможет снять санкции с России в обход Конгресса. Для того, чтобы принять решение о снятии ограничительных мер, Белому дому придется подготовить подробный доклад с объяснением причин, по которым санкции с России должны быть сняты. После представления доклада Конгрессу у сенаторов будет 120 дней, во время которых они должны будут принять решение: поддержать или отклонить предложение Белого дома.

Законопроект в Конгрессе должны будут обсудить в среду, 8 февраля.

Его авторами выступили республиканцы Марк Рубио и Джон Маккейн и демократы Клэр Маккаскил и Шеррод Браун.

читайте также:Игорь Коротченко
Игорь Коротченко: Мы не можем разменивать безопасность на снятие санкций
Военный эксперт рассказал, при каких условиях РФ может обсуждать предложения Трампа о сокращении ядерного потенциала »

читайте также:Сергей Гуриев
Сергей Гуриев: Проблемы те же – нефть, санкции и отсутствие реформ
Sobesednik.ru поговорил с Сергеем Гуриевым о том, какой ему видится экономика России сегодня »

Также по теме
Трамп
Санкции
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Анна Калашникова: В планах сделать липосакцию ягодиц
15:07, 08 Февраля 2017
Бывшая девушка Прохора Шаляпина Анна Калашникова вновь сделала операцию по увеличению груди, узнал Sobesednik.ru
»
Как в Чечне всем миром выселяют родственников террористов
13:08, 08 Февраля 2017
Sobesednik.ru попытался разобраться в ситуации нового обострения репрессий в Чеченской Республике
»
Дана Борисова молит бывшего директора о пощаде
11:05, 08 Февраля 2017
Телеведущей Дане Борисовой в последнее время живется несладко, узнал Sobesednik.ru
»