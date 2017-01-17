Погибший "охранник Кадырова" был на примете у силовиков 13 лет

Глава Чечни опроверг информацию о том, что погибший экс-сотрудник правоохранительных органов был его охранником.

Как писал Sobesednik.ru, чеченские силовики задержали около 60 человек по подозрению в пособничестве террористам. Масштабная контртеррористическая операция проходила с 9 по 11 января в трёх селах Курчалоевского района Чечни, а также в городах Грозный, Шали и Аргун.

16 января сайт «Кавказ.Реалии» сообщил, что в Чечне убили Алихана Музаева – якобы одного из личных охранников главы республики Рамзана Кадырова. По данным неназванных источников, Музаев собирался «принять участие в вооружённой акции против режима». Чеченские силовики задержали его 15 января. Затем тело «охранника Кадырова» передали его родственникам, сказав, что он покончил с собой при задержании. Семья Музаева не поверила в версию правоохранителей.

17 января Рамзан Кадыров заявил, что Алихан Музаев не был его личным охранником. «Снова говорю, что это не соответствует действительности, абсолютная ложь. Он никогда не входил в охрану ни главы ЧР и ни одного чиновника. Не выполнял этих функций никогда. Был в роли обыкновенного сторожа. Другие детали озвучить пока невозможно. Работа продолжается», – цитирует Кадырова «Интерфакс».

По словам главы ЧР, Музаева заподозрили в пособничестве незаконным вооружённым формированиям ещё 13 лет назад. Тогда он передал силовикам информацию, позволившую поймать более 10 боевиков, поэтому его не задержали.

По словам Кадырова, в конце декабря Алихан Музаев подал рапорт об увольнении, намереваясь уехать из Чечни. «Чтобы исключить любые подозрения Музаева в его провале, командир сделал вид, что уговаривает остаться. Музаев настоял на увольнении». Во время задержания, как подчеркнул чеченский лидер, к Музаеву не применяли силу и даже не надевали на него наручников.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)