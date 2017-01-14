Трамп не собирается отменять санкции против РФ "некоторое время"

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о своих планах по отмене санкций против России.

В интервью изданию The Wall Street Journal, которое было опубликовано 13 января, Дональд Трамп заявил, что отмена санкций против России будет зависеть от результатов сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом.

«Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что не собирается отменять санкции «по крайней мере некоторое время».

Трамп также отметил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации. «Я понимаю, что они (власти РФ — прим. Sobesednik.ru) хотели бы встретиться, и меня это совершенно устраивает», — добавил он.