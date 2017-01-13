"Много прибыли Китай не получит". Эксперт о переговорах РФ и КНР по Сирии

«Китай никакие войска никуда не введет – он вообще ни разу в истории никуда не вводил войска...»

Каковы интересы Китая в Сирии и что обсудят на закрытой встрече дипломаты КНР и РФ, узнал у эксперта Sobesednik.ru.

13 января в Москве проходит встреча дипломатов из России и Китая, посвященная урегулированию ситуации в Сирии. Российскую сторону на этих переговорах представляет директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, со стороны Китая – специальный представитель КНР по Сирии Се Сяоянь. Втреча проходит в здании МИД РФ в закрытом формате.

Sobesednik.ru решил узнать, о чем договариваются дипломаты и какие основные интересы преследует Китай в Сирийской Арабской Республике. Разобраться в этом изданию помог руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин:

– Китай поддерживает российскую позицию по Сирии о том, что там существует законное правительство, которое необходимо поддерживать, – считает эксперт. – Но Сирия просто находится несколько дальше от Китая, поэтому он не так активно занимается этим вопросом. Но, в принципе, он оказывает определенную помощь правительству [Сирии].

– Какого рода?

– Гуманитарную помощь, и были сообщения, что некоторое военное оборудование [Китай] предоставлял, направлял свой корабль к берегам Сирии. У нас координация по этому вопросу есть, и Китай там, конечно, не будет играть решающую роль, но какое-то содействие может оказать.

– Каковы основные интересы Китая в Сирии? Экономические, военные?

– Я думаю, экономических интересов у него не особо много. У Китая есть принципиальная позиция о том, что необходимо соблюдать международное право и территориальную целостность государств и не подрывать законные правительства. Поэтому он оказывает помощь законному международно признанному правительству, которое там [в Сирии] существует. Экономические интересы у него некоторые были. Например, даже не в Сирии, а в Ливии было много китайских граждан, которые занимались нефтедобычей. Возможно, в Сирии тоже что-то есть. Но поскольку сейчас там идет война, об этом вряд ли стоит говорить, потому что много прибыли он там не получит.

– Насколько важен для Китая тот факт, что на территории Сирии активно воюет группировка китайских уйгуров? Я имею в виду «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ), которое иногда называют «китайской "Аль-Каидой"». Можно ли рассматривать такой вариант, что Китай при необходимости введет в Сирию свои войска?

– Китай никакие войска никуда не введет – он вообще ни разу в истории никуда не вводил войска, по крайней мере с конфликта с Вьетнамом в конце 70-х годов, и действует здесь очень осторожно. Но этот фактор присутствует, потому что Китай тоже заинтересован в борьбе с международным терроризмом, особенно с исламским. Во-первых, ИГИЛ имеет определенные позиции в Синьцзяне, там некоторые боевики имеют с ним связь. И, как вы говорите, они ездят в разные страны, где идет война, в том числе и в Сирию, набираются там опыта, потом возвращаются – для Китая это тоже проблема. Именно поэтому он поддерживает усилия России по борьбе с ИГИЛ. Он считает, что Россия пока наиболее эффективна в этой области.

[«Аль-Каида» и ИГИЛ (также ИГ или «Исламское государство») – террористические организации, признанные экстремистскими и запрещенные в РФ решением суда – прим. Sobesednik.ru.]